Milano, 3 lug. (LaPresse) – “Relativamente alle indiscrezioni di stampa che insinuano un uso illegittimo dello strumento delle intercettazioni da parte di Tim, l’Azienda precisa che le prestazioni obbligatorie all’Autorità Giudiziaria non sono state oggetto dell’audizione, come già chiarito dal Copasir, e che Tim agisce nel pieno rispetto delle norme e procedure in vigore. In merito a tali illazioni, l’Azienda comunica che sta procedendo in sede giudiziaria a tutela dell’operato dei suoi dipendenti e azionisti”. Così Tim in una nota.

