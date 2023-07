Roma, 3 lug. (LaPresse) – “Nel prossimo futuro sono sicuro che vedrete le nostre nuove vittorie al fronte”. Lo avrebbe detto il fondatore e leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un messaggio audio diffuso dal canale Telegram Grey Zone, considerato vicino ai paramilitari. Prigozhin sarebbe intervenuto dopo le manifestazioni di sostegno ricevute a seguito della tentata ribellione del 24 giugno scorso. “Oggi, più che mai, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie per questo – avrebbe affermato il leader della Wagner -. Voglio che sappiate ce la ‘Marcia della giustizia’ (come Prigozhin aveva definito la tentata ribellione, ndr) aveva lo scopo di combattere i traditori e mobilitare la nostra società. E penso che abbiamo ottenuto molto”.

