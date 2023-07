Madrid (Spagna), 3 lug. (LaPresse) – Sul Patto su migrazione e asilo la presidenza svedese ha fatto passi avanti, con la presidenza spagnola “vogliamo costruire”, andando avanti rispetto agli accordi raggiunti e cercare di arrivare a un “accordo equilibrato” in cui “ci sentiamo tutti rappresentati”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, tenuta in occasione della visita del collegio dei commissari a Madrid per l’inizio della presidenza di turno spagnola dell’Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata