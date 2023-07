Milano, 3 lug. (LaPresse) – Sono saliti a 7 i palestinesi morti nel raid dell’esercito israeliano all’alba di oggi nella città e nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia Wafa. I palestinesi uccisi sono stati identificati come: Samih Firas Abu Al-Wafa (21 anni), Aws Al-Hanoun, Hussam Abu Dhiba, Nour Al-Din Hussam Marshoud e Muhammad Muhannad Shami. Altre 27 persone sono rimaste ferite, di cui 7 in modo grave. Dopo aver bombardato Jenin con oltre 10 attacchi aerei, l’esercito israeliano ha preso d’assalto il campo profughi con veicoli corazzati. Secondo Israele si tratta di “un’operazione contro il terrorismo”, come riporta The Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata