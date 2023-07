Milano, 3 lug. (LaPresse) – “Questa notte un vigile del fuoco di 24 anni, Dorian Damelincourt, ha perso la vita mentre eroicamente faceva il suo lavoro. Tutta la mia sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutte le forze dell’ordine e di sicurezza impegnate in prima linea per difendere i cittadini francesi”. Così in un post su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

