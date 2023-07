Palermo, 3 lug. (LaPresse) – “Devo pensare a questo fatto: se uno è prete sempre non può avere una vita privata, una vita che sia fuori dalle funzioni liturgiche. Io quella sera ero non un sottosegretario ma una spalla di Morgan. Era infatti uno spettacolo di Morgan, che era stato chiamato dal presidente del Maxxi e ho risposto a delle domande. Io lì ero convinto di essere in una dimensione tipo tre amici al bar. Potevo dire non rispondo a questa domanda perché sono il sottosegretario? D’ora in avanti ci penserò”. Così il sottosegretario al Ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, parlando a Palermo nel corso di un talk a Palazzo Branciforte.

