Madrid (Spagna), 1 lug. (LaPresse) – “Siamo arrivati ad un accordo di formare una coalizione di Paesi che sono pronti a iniziare l’addestramento dei piloti ucraini per utilizzare gli F-16”, ma “non c’è un calendario per le missioni di addestramento. Alcuni nostri partner stanno ritardando molto”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez a Kiev.

