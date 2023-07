Madrid (Spagna), 1 lug. (LaPresse) – “Siamo e saremo con voi per tutto il tempo necessario”, “sosterremo l’Ucraina a qualunque costo”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, rivolgendosi al popolo ucraino nel suo discorso alla Verchovna Rada, il Parlamento monocamerale dell’Ucraina, nel giorno in cui la Spagna ha assunto la presidenza di turno dell’Ue. “Saremo con voi mentre perseguite le vostre aspirazioni di essere un Paese libero e sovrano che decide il proprio destino come membro della famiglia europea”, ha aggiunto il leader.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata