Madrid (Spagna), 1 lug. (LaPresse) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev, ha annunciato che la Spagna invier√† presto altri 4 tank Leopard a Kiev. “Invieremo molto presto nuove attrezzature militari pesanti”, “altri quattro carri armati Leopard e mezzi corazzati per il trasporto di truppe”, ha detto Sanchez, annunciando anche l’invio di un ospedale da campo per curare soldati e civili feriti.

