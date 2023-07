Milano, 1 lug. (LaPresse) – Il numero uno di Twitter, Elon Musk, ha annunciato alcune limitazioni nell’uso del social network, introducendo un tetto al numero di tweet che gli utenti possono leggere in una giornata. “Per affrontare livelli estremi” di “manipolazione del sistema, abbiamo applicato i seguenti limiti temporanei: gli account verificati sono limitati a leggere 6000 messaggi al giorno. Gli account non verificati possono leggere 600 messaggi al giorno. Nuovi account non verificati a 300 al giorno”, ha annunciato Musk in un tweet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata