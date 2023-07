Milano, 1 lug. (LaPresse) – “Siamo reduci da una due giorni come quella del Consiglio europeo con il presidente Meloni molto positiva. I rapporti e il lavoro con la Commissione europea procede positivamente, è un dossier molto complesso. Ieri mattina, anche a scanso di equivoci, cito questo come elemento di chiarezza, la Commissione europea ha comunicato che sulla terza rata si sta lavorando positivamente e costruttivamente”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione, il Pnrr e il Sud, Raffaele Fitto, in collegamento con il Festa del lavoro 2023 a Bologna, a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

