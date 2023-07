Roma, 1 lug. (LaPresse) – Tragedia nel mondo dell’automobilismo. Sulla pista di belga di Spa Francorchamps, circuito che ospiterà la leggendaria 24 ore al via alle 16.30, ha perso la vita Dilano Van‘T Hoff, pilota 18enne morto nelle battute finali della seconda gara della Formula Regional by Alpine in programma questo weekend a supporto della leggendaria 24 ore di Spa. Il pilota della MP Motorsport, vincitore nel 2021 della F4 spagnola, ha perso il controllo della sua vettura nei primi metri del lungo rettilineo del Kemmel dopo la ‘curva’ verso destra che conclude il tratto Eau Rouge-Raidillon, ed è stato centrato dal pilota Adam Fitzgerald che non è riuscito ad evitarlo.

