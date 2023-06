Milano, 1 lug. (LaPresse) – Il ministro dell’Interno francese ha annunciato che finora in Francia sono state arrestate 270 persone per le proteste in piazza in seguito alla morte di Nahel, 17enne ucciso dalla polizia durante un controllo. Lo scrive lo stesso Darmanin su Twitter.

