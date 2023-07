Milano, 1 lug. (LaPresse) – A partire da oggi, 1° luglio, non saranno più rilasciati nuovi Green pass. È il messaggio che compare sulla pagina ufficiale per le certificazioni verdi in cui si ricorda che il 30 giugno 2023 scade il Regolamento Europeo n. 953/2021 che stabilisce il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione da Covid-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata