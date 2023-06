Washington (Usa), 30 giu. (LaPresse/AP) – La Corte Suprema ha dato ragione a una grafica cristiana che si rifiuta di progettare siti web per matrimoni omosessuali. La Corte si è pronunciata per 6 a 3 a favore della designer Lorie Smith, nonostante una legge del Colorado impedisca la discriminazione basata sull’orientamento sessuale, la razza, il genere e altre caratteristiche. Smith aveva sostenuto che la legge viola i suoi diritti di libertà di parola. “Il Primo Emendamento immagina gli Stati Uniti come un luogo ricco e complesso in cui tutte le persone sono libere di pensare e parlare come desiderano, non come il governo richiede”, ha scritto il giudice Neil Gorsuch per i sei giudici conservatori della Corte.

