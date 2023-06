Washington (Usa), 30 giu. (LaPresse/AP) – La Corte Suprema ha stabilito che l’amministrazione Biden ha oltrepassato la sua autorità nel tentativo di cancellare 400 miliardi di dollari di prestiti agli studenti, che interessava milioni di americani. La decisione, per 6 voti contro 3, con la maggioranza dei giudici conservatori, ha di fatto bloccato il piano da 400 miliardi di dollari annunciato dal presidente Joe Biden l’anno scorso, lasciando i mutuatari in bilico per i rimborsi che dovrebbero riprendere alla fine dell’estate. La Corte ha affermato che l’amministrazione ha bisogno dell’approvazione del Congresso prima di intraprendere un programma così costoso. La maggioranza ha respinto le argomentazioni secondo cui una legge bipartisan del 2003 sui prestiti agli studenti forniva l’autorità rivendicata da Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata