Madrid (Spagna), 30 giu. (LaPresse) – “Domani iniziamo la presidenza” di turno spagnola dell’Ue, “prendiamo il testimone dalla Svezia in un momento chiave e lo facciamo con enorme ambizione, per affrontare le sfide che abbiamo davanti, con la gratitudine di chi assume la responsabilità, essendo consapevole dell’opportunità che questa rappresenta” e dalla posizione di “paese europeista”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Sanchez ha poi ringraziato la presidenza svedese e si è complimentato per il lavoro realizzato e i “numerosi successi raggiunti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata