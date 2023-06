Francoforte (Germania), 30 giu. (LaPresse) – “Come Ue e come Nato siamo saldamente al fianco dell’Ucraina”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa dopo il secondo giorno di lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. “Lo abbiamo ribadito anche al presidente ucraino Volodymr Zelensky. Il nostro impegno riguarda aiuti militari, come per le munizioni di cui ha bisogno l’Ucraina, ma anche il sostegno a lungo termine” nei confronti di Kiev, ha detto ancora il cancelliere tedesco.

