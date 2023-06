Roma, 30 giu. (LaPresse) – Il cardinal Matteo Zuppi, inviato del Papa a Mosca sulla crisi Ucraina, porterà “i risultati della visita alla conoscenza del Santo Padre, in vista di ulteriori passi da compiere, sia a livello umanitario che nella ricerca di percorsi per la pace”. Lo comunica la Santa Sede precisando che “la visita era finalizzata all’individuazione di iniziative umanitarie per aprire percorsi per il raggiungimento della pace”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata