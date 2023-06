Milano, 30 giu. (LaPresse) – L’assistente presidenziale russo Yury Ushakov ha avuto oggi un altro incontro con il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per l’Ucraina, per discutere i risultati della sua visita a Mosca. Lo riporta Interfax. “Oggi abbiamo concordato che il cardinale riferirà personalmente a Papa Francesco le sue impressioni sui colloqui di Mosca e, se dovessero seguire altre proposte, saremo pronti a discuterne”, ha detto Ushakov, “in altre parole, abbiamo concordato di rimanere in contatto e Zuppi ha detto chiaramente che continuerà la sua missione per conto di Papa Francesco”.

