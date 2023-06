Roma, 30 giu. (LaPresse) – “Sotto una certa soglia non si chiama lavoro, ma sfruttamento, lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un post su Instagram in cui rilancia una sua intervista al Tg1, sull’accordo raggiunto dalle opposizioni sul salario minimo. “Per questo – sottolinea – la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul salario minimo è un segnale forte, per stabilire che sotto i 9 euro all’ora non si possa andare e per far valere verso tutti i lavoratori e le lavoratrici la retribuzione complessiva prevista dal contratto più rappresentativo del settore”. “A fronte di un aumento dell’inflazione che pesa molto sulle famiglie e ne erode il potere d’acquisto, anziché aumentare precarietà e povertà, il Governo non si volti dall’altra parte, ma approvi questa proposta sul salario minimo”, conclude la leader del Pd.

