Milano, 30 giu. (LaPresse) – “Tutte le opposizioni hanno raggiunto un accordo sul Salario Minimo. È un provvedimento equilibrato che riprende i punti fondamentali della proposta depositata dal Terzo Polo: 1) nessuna indicizzazione automatica per evitare la rincorsa salari inflazione; 2) comitato di aggiornamento tecnico con datori e sindacati; 3) dodici mesi di tempo per adeguamento dei contratti con corrispettivo inferiore. 4) compensazione per le imprese dei costi di adeguamento. Diamo una risposta al dramma del lavoro povero e ci allineiamo agli altri paesi europei. Chiediamo ora al Governo di Giorgia Meloni di aprire un confronto di merito e senza pregiudizi. Abbiamo sostenuto la riforma del Rdc, ma occorre evitare di aumentare la povertà lavorativa”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.

