Milano, 30 giu. (LaPresse) – L’uomo che ha aperto il fuoco all’aeroporto di Chisinau, in Moldova, è stato ferito e arrestato. Lo fa sapere il servizio stampa del ministero degli Interni moldavo citato da Ria Novosti. Secondo il Ministero, si tratta di uno straniero non autorizzato a entrare nei Paese, arrivato in Moldova con un volo dalla Turchia. “I soldati della brigata speciale di polizia “Lighting” sono riusciti a neutralizzare l’aggressore, che ha iniziato a sparare all’aeroporto di Chisinau”, si legge nel comunicato del Ministero, “al momento il pericolo è stato eliminato. L’aggressore è stato ferito e sta ricevendo cure mediche”.

