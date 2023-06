Milano, 30 giu. (LaPresse) – Due persone sono state uccise in una sparatoria all’aeroporto di Chisinau, in Moldova. Lo fa sapere il ministero dell’Interno moldavo, come riporta Ria Novosti. Un uomo, definito come “straniero”, ha aperto il fuoco nello scalo. I presenti sono stati evacuati e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto si trovano le forze speciali della polizia “Lightning”, come riferisce il servizio stampa del Ministero moldavo.

