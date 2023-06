Francoforte (Germania), 30 giu. (LaPresse) – “E’ importante portare avanti le trattative” sul Patto per la riforma d’asilo comune nella Ue “e che le trattative vengano concluse rapidamente, possibilmente prima delle elezioni Europee”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa dopo il secondo giorno di lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. Scholz ha poi descritto come un “successo” l’accordo raggiunto dai ministri dell’Interno della Ue ad inizio del mese, sottolineando che “è normale in questa situazione dover accettare dei compromessi” ma questo accordo dimostra che si può “cooperare su questioni importanti”.

