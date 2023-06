Madrid (Spagna), 30 giu. (LaPresse) – La presidenza spagnola dell’Ue “continuerà lo sforzo per arrivare a un accordo generale” sul Patto su migrazione e asilo, “un pacchetto molto importante per il congiunto della cittadinanza europea e per la Spagna, in quanto Paese di primo ingresso” dei migranti. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo, l’ultimo prima dell’inizio della presidenza di turno spagnola. Sanchez ha affermato che ci sono state discrepanze tra i Paesi, in particolare sul concetto di “solidarietà”, con la redistribuzione dei migranti e sulla modalità con cui devono essere prese le decisioni, a maggioranza o all’unanimità, che hanno impedito di inserire il tema nelle conclusioni del vertice. Il leader ha ribadito l’impegno per finalizzare l’accordo sul Patto, sottolineando che se si arriva a un Patto questo deve contenere tutti gli obiettivi e i regolamenti accordati e deve mantenere un equilibrio tra responsabilità e sostenibilità.

