Milano, 30 giu. (LaPresse) – “Risultato di anni di errori e follie ideologiche in tema di immigrazione, soprattutto islamica, di permissivismo giudiziario, di banlieue in mano alla criminalità, di tolleranza verso comportamenti inaccettabili”. Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito agli scontri in Francia, in seguito all’uccisione di un ragazzo di 17 anni, Nahel, da parte di un poliziotto.

