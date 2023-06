Milano, 30 giu. (LaPresse) – La premier Élisabeth Borne, su proposta del ministro dell’Interno Gérald Darmanin, ha annunciato il dispiegamento dei mezzi blindati della gendarmeria per far fronte agli scontri tra manifestanti e polizia che da 3 giorni infiammano il Paese dopo la morte del 17enne Nahel. Lo apprende Bfmtv da fonti della polizia. In totale verranno schierati quattro veicoli Centaur, oltre a 14 VBRG (veicoli blindati a ruote della gendarmeria).

