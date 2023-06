Milano, 30 giu. (LaPresse) – Dopo la terza notte di scontri in Francia per la morte del 17enne Nahel, il governo ha deciso di cancellare tutti i “grandi eventi”. Lo riporta Le Figaro. La prefettura aveva già deciso di annullare il concerto di Mylène Farmer allo Stade de France (Seine-Saint-Denis) che era in programma per stasera, venerdì 30 giugno. Gli scontri tra polizia e manifestanti continuano in gran parte della Francia, in particolare nella regione di Parigi.

