Milano, 30 giu. (LaPresse) – Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha chiesto a tutte le prefetture di sospendere la circolazione di autobus e tram in tutta la Francia a partire dalle 21. Lo riferisce Le Figaro. In precedenza lo stop era stato deciso “fino a nuovo avviso” solo per l’Ile-de-France, la regione di Parigi in cui sono andata in scena gli scontri più violenti tra polizia e manifestanti dopo la morte del 17enne Nahel.

