Milano, 30 giu. (LaPresse) – Nonostante i divieti della Questura e della prefettura, diversi persone si sono riuniti in Place de la Concorde, a Parigi, dando vita a una manifestazione non autorizzata. Dopo un paio d’ore la piazza è stata evacuata dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Lo riportano media francesi.

