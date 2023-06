Milano, 30 giu. (LaPresse) – Della droga è stata trovata nell’appartamento in cui viveva il 17enne fermato per l’omicidio di Michelle Maria Causo, nel quartiere Primavalle, a Roma. In corso di indagine, sono stati posti sotto sequestro i telefoni trovati dagli inquirenti nell’appartamento. I dispositivi saranno sottoposti ad analisi e accertamenti. Domani si terrà l’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al gip del tribunale minorile.

