Torino, 30 giu. (LaPresse) – Il tecnico del Paris Saint-Germain Christophe Galtier e suo figlio adottivo John Valovic sono in stato di fermo per una presunta discriminazione razziale sul posto di lavoro. Lo riporta l’edizione online di ‘Nice Matin’. I fatti risalgono alla stagione 2021-2022, quando Galtier era tecnico del Nizza. Padre e figlio si trovano in custodia da questa mattina presso la polizia giudiziaria di Nizza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata