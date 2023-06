San Paolo (Brasile), 30 giu. (LaPresse/AP) – Il Tribunale supremo elettorale brasiliano ha votato a favore dell’ineleggibilità dell’ex presidente Jair Bolsonaro. I giudici hanno ritenuto Bolsonaro non idoneo a ricandidarsi per aver abusato del suo potere e aver gettato dubbi infondati sul sistema di voto elettronico del Paese. La decisione proibirà a Bolsonaro di candidarsi fino al 2030. Il caso si è incentrato su una riunione del 18 luglio 2022, in cui Bolsonaro utilizzò personale del governo, il canale televisivo di Stato e il palazzo presidenziale di Brasilia per dire agli ambasciatori stranieri che il sistema di voto elettronico del Paese era truccato. Bolsonaro potrà appellarsi alla Corte Suprema.

