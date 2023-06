Roma, 29 giu. (LaPresse) – Oggi pomeriggio il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per la pace in Ucraina, incontrerà il patriarca ortodosso Kirill a Mosca. Lo ha annunciato al Tg1 il nunzio apostolico in Russia mons. Giovanni D’Aniello. “Oggi nel pomeriggio incontreremo sua santità il patriarca Kirill e questa sera ci sarà una celebrazione eucaristica in cattedrale dove il cardinale incontrerà la comunità cattolica”, ha detto D’Aniello. In quella occasione “porterà la vicinanza, il saluto e le preghiere del Santo Padre a tutta la comunità cattolica e soprattutto si pregherà per la pace”, ha concluso.

