Madrid (Spagna), 29 giu. (LaPresse) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez si recherà in visita in Ucraina dal presidente Volodymyr Zelensky sabato, in concomitanza con l’inizio della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue. Si tratta del terzo viaggio del leader nel Paese.

