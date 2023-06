Bruxelles, 29 giu. (LaPresse) – L’ordine del giorno sulla ministra Santanché “non va interpretato politicamente, secondo me. Lei sarà in Aula mercoledì e quello è il giorno in cui chiarirà la sua posizione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles.

