Roma, 29 giu. (LaPresse) – “Siamo tutti sconvolti. Conoscevo bene Michelle, avevamo amici in comune e fino a un mese fa uscivamo insieme. Da qualche settimane lei era sparita e aveva perso i contatto con noi. Sapevamo che era fidanzata da un anno con un ragazzo più grande e da un po’ di tempo frequentava il 17enne che è stato arrestato, ma che io sappia erano amici”. Questo il racconto di Rosa, il nome è di fantasia, amica di Michelle Causo, la ragazza il cui corpo è stato trovato ieri in un carrelli vicino ai cassonetti in via Stefano Borgia, a Primavalle. “Lui – aggiunge – sembrava tranquillo, ma conoscenze comuni mi avevano detto che aveva litigato con tante persone”.

