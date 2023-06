Bruxelles, 28 giu. (LaPresse) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha scelto Iliana Ivanova come nuova commissaria all’Innovazione, Ricerca, Cultura, Educazione e Giovani, al posto di Mariya Gabriel, dimessasi per l’incarico governativo in Bulgaria. “Ieri ho intervistato i candidati proposti dal governo bulgaro per il posto di Commissario, Daniel Lorer e Iliana Ivanova. Entrambi i candidati hanno mostrato grande impegno nei confronti dell’Unione Europea e della carica di Commissario. Hanno anche esperienza rilevante per questo posto. A seguito di questi colloqui, ho deciso di proporre al Consiglio e al Parlamento europeo la nomina della sig.ra Ivanova alla carica di Commissaria”, scrive von der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata