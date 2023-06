Milano, 28 giu. (LaPresse) – Il capo della milizia Wagner, Yevgeny Prigozhin, aveva pianificato di catturare i leader militari russi nella rivolta armata da lui guidata il 24 giugno scorso. A rivelarlo è il Wall Street Journal che cita informazioni ottenute da funzionari dell’intelligence occidentale. Secondo loro l’agenzia di intelligence interna russa aveva però appreso in anticipo del complotto. Per questo, secondo il quotidiano statunitense, Prigozhin è stato costretto ad accelerare i suoi piani e a lanciare la rivolta verso Mosca in anticipo.

