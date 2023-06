Roma, 28 giu. (LaPresse) – “Sul Pnrr alcuni elementi di chiarezza: è vero che in Europa si è scelto di aprire all’utilizzo delle risorse del Piano anche per l’acquisto di armi, ma il governo italiano mi pare abbia garantito e dichiarato, e lo ribadisco qui in Aula, che non intende in alcun modo utilizzare le risorse del Pnrr per questo scopo. Noi vogliamo utilizzare le risorse del Pnrr per le scelte strategiche che stiamo sostenendo. Vogliamo spendere le risorse in modo veloce ed efficace”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica dopo la discussione generale sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.

