Roma, 28 giu. (LaPresse) – “Al Consiglio europeo è prevista una discussione sulla Cina, il futuro delle relazioni con Pechino è al centro di un intenso dibattito nell’Ue. Dobbiamo pragmaticamente prendere atto oggi che quella cinese e quella europea sono economie per molti aspetti interdipendenti. Il rapporto economico dovrebbe evolvere verso standard e regole comuni. In questo contesto, se da un lato il disaccoppiamento non è una ipotesi percorribile, dall’altro lo è ridurre il rischio. Sostenere con forza la competitività del nostro sistema produttivo per non cadere in nuovi deleteri legami di dipendenza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera dei deputati in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles nelle giornate del 29 e 30 giugno.

