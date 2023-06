Milano, 27 giu. (LaPresse) – Se la rivolta del gruppo Wagner fosse andata a buon fine “non si sa cosa sarebbe stato del Paese”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, come riporta Ria Novosti. “Tutte le conquiste ottenute durante i combattimenti, molte di esse, in ogni caso, sarebbero andate perse”, ha aggiunto Putin, rivolgendosi ai militari del ministero della Difesa, “e voi non avete permesso che ciò accadesse”.

