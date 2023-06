Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Alcune armi nucleari – non dirò quante, ma la maggior parte – sono già state portate in Bielorussia”. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, riferendosi alle armi provenienti dalla Russia. “Sono sorpreso che non le abbiano rintracciate”, ha aggiunto Lukashenko, come riporta l’agenzia Belta. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato del dispiegamento delle armi russe in Bielorussia nel mese di luglio.

