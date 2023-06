Roma, 27 giu. (LaPresse) – Il cardinale Matteo Maria Zupi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è arrivato a Mosca per la seconda parte della missione di pace che durerà due giorni. Dopo la visita a Kyiv, in Ucraina il 5 e 6 giugno, ora – come già annunciato – è il turno della capitale russa. Il compito del presidente della Cei “è incoraggiare gesti di umanità” che possano “contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata