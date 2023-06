Bruxelles, 27 giu. (LaPresse) – Slitta l’accordo Ue con la Tunisia per l’erogazione di una prima tranche di aiuti. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero, nel briefing quotidiano con la stampa. “Il nostro obiettivo – spiega – era finalizzare il memorandum d’intesa prima del Consiglio europeo. Tuttavia, le discussioni sono ancora in corso. Questa settimana per la Tunisia è un periodo di vacanza molto importante, che è la Festa del Sacrificio. Quindi potremo continuare le discussioni solo a partire da lunedì. Il nostro obiettivo è riuscire a portare avanti questo protocollo d’intesa subito dopo il Consiglio europeo”.

