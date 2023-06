Roma, 27 giu. (LaPresse) – “In Italia serve uno sforzo di sistema, un ammodernamento delle regole che rimuova vincoli in eccesso in particolar modo in quelle aree del Paese dove la competizione ha raggiunto e raggiungerà livelli elevati”. Lo afferma il presidente di Tim Salvatore Rossi intervenendo oggi alla presentazione della relazione dell’Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete, oggi a Roma nell’Aula dei gruppi parlamentari a Roma.

