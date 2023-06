Milano, 27 giu. (LaPresse) – “È un provvedimento che potrà essere arricchito ed emendato in Parlamento. È un disegno di legge e l’obiettivo è che sia norma entro l’autunno”. Lo ha detto Matteo Salvini, vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella conferenza stampa al termine del Cdm, in seguito all’approvazione del disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada.

