Roma, 27 giu. (LaPresse) – È in corso alla Camera, secondo quanto apprende LaPresse, una riunione delle opposizioni sul salario minimo. Presenti tra gli altri l’ex viceministra dell’Economia Maria Cecilia Guerra e Arturo Scotto in rappresentanza del Pd, il leader di Azione Carlo Calenda e il capogruppo alla Camera Matteo Richetti, l’ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo (M5S) e Franco Mari e Tino Magni in rappresentanza di Avs.

