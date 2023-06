Milano, 27 giu. (LaPresse) – Sono in corso preparativi per il trasferimento di equipaggiamenti militari pesanti dal gruppo Wagner all’esercito russo. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo e lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Sono in corso i preparativi per il trasferimento di attrezzature militari pesanti” di Wagner “alle unità attive delle Forze Armate della Federazione Russa”, ha dichiarato il ministero della Difesa.

